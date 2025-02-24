В Томской области назначили нового начальника департамента природных ресурсов

И.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области назначен Виктор Тищенко. Информация об этом размещена на сайте департамента.

Господин Тищенко сменил на этом посту Александра Зайцева, который был главой департамента с февраля прошлого года.

Виктор Тищенко окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 2017-го по 2019 год был замдиректора по правовым вопросам УМП «Спецавтохозяйство». С 2019-го по 2024-й работал заместителем директора МБУ «Томск САХ». До последнего времени занимал пост замначальника департамента по инвестиционной и промышленной политике Томской области.

Александра Стрелкова