Чусовской производитель детской одежды планирует новый проект

В Чусовом зарегистрировано ООО «Швейная фабрика Ирис», занимающееся производством спецодежды. Как указано в базе «СПАРК-Интерфакс», владельцем и гендиректором общества является местная предпринимательница Ирина Сердитых, которая также выступает учредителем компании по производству одежды «Ирис», работающей на территории Чусового с 2017 года. Госпожа Сердитых от комментариев по поводу создания нового юридического лица отказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Швейная фабрика Ирис» занимается производством верхней трикотажной одежды, нательного белья, рубашек и прочих текстильных вещей, а также ведет деятельность в области оптовой торговли.

Отметим, в Чусовом с 2017 года действует производитель верхней одежды ООО «Ирис» (бренд Crumb’s). Согласно официальному сайту, компания специализируется на выпуске детской одежды и располагает собственной производственной базой. Выручка общества в 2023 году — 21 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.