Ярославль ждет резкая смена температур в конце февраля и начале марта

В Ярославле в начале недели будет до -16°C, а в выходные прогнозируется до +1°C. Такие данные публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Днем, 24 февраля, температура воздуха будет до -5°C, осадков не ожидается, в ночь на вторник похолодает до -16°C. Во вторник, 25 февраля, потеплеет до -3°C и будет облачно, но без осадков. В ночь на среду вновь похолодает — до -10°C. В среду будет уже 0°C, а с четверга по субботу днем прогнозируется +1°C. По ночам в эти же дни ожидается -5…-8°C. В ночь на субботу выпадет снег.

Как сообщал «Ъ», температура воздуха в европейской части России в начале марта может понизиться до -10-13°C. Такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Алла Чижова