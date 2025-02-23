Владимир Путин вручил Звезды героев РФ участникам СВО из Самарской области
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Кремле состоялась церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии. Президент России Владимир Путин вручил Звезды героев РФ 11 военнослужащим, двое из которых представляют воинские подразделения, дислоцированные под Самарой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Сегодня, здесь, в Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам "Золотые звезды" Героев Российской Федерации»,— сказал глава государства.
В частности, звание героев России были присвоены генерал-майору Андрею Буйлову и подполковнику Антону Струеву.