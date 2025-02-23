Владимир Путин вручил Звезды героев РФ участникам СВО из Самарской области

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Кремле состоялась церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии. Президент России Владимир Путин вручил Звезды героев РФ 11 военнослужащим, двое из которых представляют воинские подразделения, дислоцированные под Самарой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня, здесь, в Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам "Золотые звезды" Героев Российской Федерации»,— сказал глава государства.

В частности, звание героев России были присвоены генерал-майору Андрею Буйлову и подполковнику Антону Струеву.

Георгий Портнов