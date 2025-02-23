Патриарх Кирилл заявил, что России не грозит смута

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в России нет опасности смуты, поскольку общество консолидировано. По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию, так как «Россию побеждали только внутренние смуты». Но, подчеркнул он, это не грозит стране благодаря действиям президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл у памятника Минину и Пожарскому в 2019 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл у памятника Минину и Пожарскому в 2019 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы верим в то, что никакие внешние силы не могут победить Россию. Россию побеждали только внутренние смуты. Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует»,— заявил патриарх Кирилл (цитата по сайту РПЦ).

Он также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. «Ни об одной другой профессии церковь не молится — она молится о властях, которые несут особую ответственность за судьбу страны, и за воинство, которое обеспечивает безопасность, свободу и независимость России»,— сказал он.