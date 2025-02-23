В Белгороде выставили на продажу административное здание за 500 млн рублей

На продажу выставили административное здание в Восточном округе Белгорода за 500 млн руб. Информация об этом появилась на сайте «Циан». Площадь здания — 6 тыс. кв. м., оно расположено на земельном участке в 4,8 тыс. кв. м., который находится в собственности.

Продавцом выступает риелтор Павел Билецкий. Представители продавца отказались называть «Ъ-Черноземье» собственника объекта.

В прошлом в здании находился банк с необходимой инфраструктурой, оно оборудовано системами водоснабжения, электроснабжения и отопления, и может подойти под филиал банка. Также, как утверждает продавец, его можно использовать под офисные пространства, учебные заведения, сервисные услуги или торговую точку.

Кроме того, в здании высокие потолки и большие окна, оно обладает «современным архитектурным обликом», говорится в объявлении. Территория огорожена, въезд осуществляется через шлагбаум и КПП. Возле здания есть наземная парковка. Среди преимуществ также отмечается наличие рядом удобных транспортных развязок и развитой инфраструктуры.

Егор Якимов