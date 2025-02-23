В Ярославской области перекрыли трассу М-8 из-за ДТП

В Ярославском районе перекрыто движение транспорта на 294 км трассы М-8 из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Движение перекрыто в районе деревни Бухалово, на месте работает полиция. В УМВД призвали искать пути объезда. По данным «Яндекс. Карт», движение затруднено в обе стороны. Детали аварии на настоящий момент не сообщаются.

Как впоследствии сообщили в Госавтоинспекции, к перекрытию движения привело столкновение двух грузовиков.

Алла Чижова