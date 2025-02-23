Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному огню в центре «Патриот»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в военно-патриотическом центре «Патриот», где также освятили часовню святого Иоанна Воина. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Важно и значимо, что у нас в регионе есть такой комплекс площадью 150 га, где выпускники школ имеют возможность проходить основы начальной военной подготовки. Нам есть чем гордиться — многовековой историей, нашими воинами от богатырей Древней Руси до участников спецоперации»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В мероприятии участвовали: председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, прокурор Сергей Табельский, глава Следственного комитета Андрей Маслов, военный комиссар Алексей Чугункин и главный федеральный инспектор Евгений Гулиев. Также присутствовали вице-губернаторы, ветераны, герои России, участники СВО, кадеты, представители общественных организаций, военнослужащие и казаки.

Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих Краснодарского гарнизона и казаков.

Лия Пацан