Губернатор Ставрополья поделился новой песней группы «ПослеZавтра»
В День защитника Отечества глава Ставропольского края Владимир Владимиров поделился новой песней ставропольской группы «ПослеZавтра» под названием «Письмо солдату». Как сообщил губернатор в своем Телеграм-канале, композиция посвящена бойцам на передовой и детям, живущим благодаря их подвигу.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В песне используются строки из настоящих писем детей, отправленных бойцам на передовую. «В них слова благодарности тем, кто сегодня с оружием в руках защищает Россию. Простыми словами — о том, что по-настоящему важно»,— отметил глава региона.
Губернатор поздравил всех защитников Родины с праздником, а воинам на передовой пожелал скорейшей победы.