Губернатор Ставрополья поделился новой песней группы «ПослеZавтра»

В День защитника Отечества глава Ставропольского края Владимир Владимиров поделился новой песней ставропольской группы «ПослеZавтра» под названием «Письмо солдату». Как сообщил губернатор в своем Телеграм-канале, композиция посвящена бойцам на передовой и детям, живущим благодаря их подвигу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В песне используются строки из настоящих писем детей, отправленных бойцам на передовую. «В них слова благодарности тем, кто сегодня с оружием в руках защищает Россию. Простыми словами — о том, что по-настоящему важно»,— отметил глава региона.

Губернатор поздравил всех защитников Родины с праздником, а воинам на передовой пожелал скорейшей победы.

Андрей Николаев