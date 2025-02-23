Рейс в Стамбул задержали в Пулково на несколько часов из-за неполадок в самолете

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после многочасовой задержки в Пулково авиарейса Санкт-Петербург — Стамбул. По предварительным данным, самолет не смог вылететь в пункт назначения из-за технической неисправности.

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Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейс TK 406 авиакомпании Turkish Airlines должен был отправиться по маршруту 23 февраля в 06:30. В настоящий момент его статус значится как задержанный.

Авиакомпания предоставила 173 пассажирам напитки, горячее питание и разместила их в гостинице, уточнили в СЗТП. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг, добавили в транспортной прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал об экстренной посадке в аэропорту Пулково рейса Москва — Кайо-Коко (Куба), следовавшего из Шереметьево. Приземляться в аварийном режиме в Петербурге борту авиакомпании Nordwind пришлось также из-за технической неисправности самолета.

Андрей Цедрик