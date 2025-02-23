В Сочи задействовали 150 единиц техники для уборки снега

Коммунальные службы Сочи мобилизовали более 150 единиц техники и 160 сотрудников для круглосуточной расчистки дорог от снега и борьбы с гололедицей, сообщили в мэрии курорта. По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина к работам привлечены федеральные, краевые и городские дорожные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В понедельник, по прогнозам синоптиков, в прибрежной зоне Сочи вновь ожидаются снегопады. Власти города призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины.

Накануне в Сочи выпало более пяти годовых норм осадков.

Наталья Решетняк