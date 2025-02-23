Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Где в Липецке отключат холодную воду и свет 24 февраля

Из-за ремонтных работ 24 февраля в Липецке отключат холодную воду и электричество в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщила мэрия облцентра.

С 10:00 до окончания работ воду отключат по следующим адресам:

  • улица Тельмана, 88;
  • улица Бачурина, 2, 5, 8, 10, 12;
  • улица Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
  • улица Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
  • улица Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
  • проспект Победы, 22;
  • частный сектор: улицы Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, проезд Шишкина, улицы Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-ая Гранитная, Железнодорожная.

Подвоз воды организуют по адресу улица Папина, 6 и по заявкам потребителей.

С 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии из-за ремонта на следующих улицах:

  • улица А.Г. Кочеткова, дома 2, 4а;
  • улица Арсеньева;
  • улица Белорусская;
  • улица имени Баумана;
  • Космический переулок дома 3, 4, 4а, 5, 5а;
  • улица Пожарского, дом 8;
  • Свободный переулок;
  • улица Третьякова, дом 1;
  • улица Литейная;
  • район Цемзавода;
  • улица Юношеская, дом 50;
  • улица Марины Расковой, дома 13а, 15, 16, 17, 18, 2;
  • улица Фестивальная, дома 1, 2, 4.