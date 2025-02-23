Где в Липецке отключат холодную воду и свет 24 февраля
Из-за ремонтных работ 24 февраля в Липецке отключат холодную воду и электричество в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщила мэрия облцентра.
С 10:00 до окончания работ воду отключат по следующим адресам:
- улица Тельмана, 88;
- улица Бачурина, 2, 5, 8, 10, 12;
- улица Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
- улица Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
- улица Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- проспект Победы, 22;
- частный сектор: улицы Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, проезд Шишкина, улицы Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-ая Гранитная, Железнодорожная.
Подвоз воды организуют по адресу улица Папина, 6 и по заявкам потребителей.
С 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии из-за ремонта на следующих улицах:
- улица А.Г. Кочеткова, дома 2, 4а;
- улица Арсеньева;
- улица Белорусская;
- улица имени Баумана;
- Космический переулок дома 3, 4, 4а, 5, 5а;
- улица Пожарского, дом 8;
- Свободный переулок;
- улица Третьякова, дом 1;
- улица Литейная;
- район Цемзавода;
- улица Юношеская, дом 50;
- улица Марины Расковой, дома 13а, 15, 16, 17, 18, 2;
- улица Фестивальная, дома 1, 2, 4.