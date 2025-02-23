Где в Липецке отключат холодную воду и свет 24 февраля

Из-за ремонтных работ 24 февраля в Липецке отключат холодную воду и электричество в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщила мэрия облцентра.

С 10:00 до окончания работ воду отключат по следующим адресам:

улица Тельмана, 88;

улица Бачурина, 2, 5, 8, 10, 12;

улица Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;

улица Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;

улица Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;

проспект Победы, 22;

частный сектор: улицы Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, проезд Шишкина, улицы Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-ая Гранитная, Железнодорожная.

Подвоз воды организуют по адресу улица Папина, 6 и по заявкам потребителей.

С 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии из-за ремонта на следующих улицах: