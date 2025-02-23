Реанимационный автомобиль скорой попал в дорожную аварию на Лиговском проспекте
Петербургская полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с реанимобилем во Фрунзенском районе города. Дорожный инцидент произошел 23 февраля в 13:10 возле дома 215 по Лиговскому проспекту.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МВД, участниками аварии стали реанимационный автомобиль скорой помощи и легковой Ford Mondeo. Предварительно установлено, что машина медиков с включенными световыми сигналами пересекала перекресток проезжей части на красный сигнал светофора, в результате чего совершила столкновение с легковым автомобилем. После этого реанимобиль совершил наезд на ограждение, отделяющее трамвайные пути.
В результате ДТП пострадал 38-летний водитель иномарки — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.
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