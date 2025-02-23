Реанимационный автомобиль скорой попал в дорожную аварию на Лиговском проспекте

Петербургская полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с реанимобилем во Фрунзенском районе города. Дорожный инцидент произошел 23 февраля в 13:10 возле дома 215 по Лиговскому проспекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, участниками аварии стали реанимационный автомобиль скорой помощи и легковой Ford Mondeo. Предварительно установлено, что машина медиков с включенными световыми сигналами пересекала перекресток проезжей части на красный сигнал светофора, в результате чего совершила столкновение с легковым автомобилем. После этого реанимобиль совершил наезд на ограждение, отделяющее трамвайные пути.

В результате ДТП пострадал 38-летний водитель иномарки — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших несовершеннолетних в дорожных авариях на проспекте Науки и на Красносельского и Аннинского шоссе в Петербурге.

Андрей Цедрик