Лидер сланцевой индустрии США не верит в возращение нефтяных компаний в Россию

Гарольд Хэм, генеральный директор и основатель американской нефтегазовой компании Continental Resources, заявил, что американские производители нефти не собираются спешить с возвращением в Россию, если между ней и Украиной будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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Фото: Courtesy of Continental Resources / Handout / Reuters Гарольд Хэм

Фото: Courtesy of Continental Resources / Handout / Reuters

Господин Хэм отметил, что Россия — сложное место для ведения бизнеса и он рад, что ранее не инвестировал в производство в стране, в отличие от многих других представителей отрасли. «Много людей потеряло там очень много денег. Я думаю, они будут очень сдержанны в стремлении вернуться туда. Периодически там наступает мир, но не очень часто»,— заявил он.

В 2022 году западные нефтегазовые компании, уходившие из России, сообщали о масштабных списаниях и убытках: BP — в размере около $25 млрд, Shell — $5 млрд, Exxon — $3,4 млрд.

Continental Resources является одним из лидеров сланцевой добычи нефти и газа в США. Гарольд Хэм — давний сторонник нынешнего президента США Дональда Трампа и один из крупных жертвователей на его предвыборную кампанию.

Подробнее о перспективе возвращения ушедших из РФ компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».

Яна Рождественская