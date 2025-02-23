Глава Ставрополя поздравил ветерана ВОВ со 101-летием

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Луценко, вручив ей медаль в честь 80-летия Великой Победы, утвержденную указом президента России. Об этом глава города сообщил в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @iiulyanchenko Фото: @iiulyanchenko

В 1943 году Евдокия Алексеевна добровольцем отправилась на фронт, участвовала в освобождении от фашистов Белоруссии, Польши, Германии. После войны женщина посвятила себя воспитанию малышей и более четверти века проработала няней в детском саду.

«Пройдя свой непростой жизненный путь, она и сейчас остается в добром здравии и с удовольствием делится воспоминаниями»,— отметил Иван Ульянченко.

Глава города пожелал имениннице здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии.

Андрей Николаев