В Екатеринбурге днем 27-28 февраля ожидается небольшой снег

К концу следующей недели, 27-28 февраля, в Екатеринбурге и на юге Свердловской области ожидается небольшой снег, поскольку в середине недели на Урал придет циклон, который поднимется с районов Средней Азии на север. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В понедельник, 24 февраля, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -14...-19°, в низинах — - 29°, возможен туман. Днем будет -4...-9°.

Во вторник, 25 февраля, на юге области пройдет небольшой снег. Температура ночью — -13...-18°, в низинах — -23°, днем -1...-6°. В среду, 26 февраля, существенных осадков не ожидается, температура ночью составит -11...-16°, в низинах — -21°, днем — 0...-5°.

В конце недели ожидается потепление: температура ночью достигнет отметок -5...-10°, днем — -1...-6°. На юге пройдет небольшой, местами умеренный снег. В Екатеринбурге также ожидаются осадки.

Анастасия Таначева