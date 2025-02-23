Пьяный подросток за рулем арендованной машины задержан в Анапе

Сотрудники ДПС задержали в Анапе нетрезвого 16-летнего подростка, который пытался скрыться от погони на арендованном автомобиле.Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

В отношении подростка составлены административные материалы за неповиновение требованиям сотрудников полиции и отказ от медицинского освидетельствования.

Родители юноши привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, а арендодатель транспортного средства — за передачу управления лицу без водительских прав.

Кроме того, родственник юного правонарушителя попытался предложить инспекторам взятку за увод от ответственности подростка. Данный факт сотрудники полиции зафиксировали на видео и зарегистрировали материал для проверки.

Наталья Решетняк