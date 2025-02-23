За четыре года цена авиакеросина в Перми выросла в два раза

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» опубликовало данные о ценах на авиационный керосин в городах присутствия. Как следует из документа компании, цена одной тонны авиационного топлива в пермском аэропорту составляет 85,12 тыс. руб. В эту сумму входит цена керосина, а также затраты на заправку воздушных судов. При этом из всех 23 регионов присутствия «ЛУКОЙЛ-АЭРО» в Перми цена тонны самая низкая. Наиболее дорогой авиакеросин в Варандее и Нарьян-Маре (НАО), где одна тонна продается по более чем за 110 тыс. руб. без услуг заправки. Во Владивостоке она стоит 102,8 тыс. руб., в Нижнем Новгороде 86,33 тыс. руб., в Екатеринбурге — 87,43 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В октябре 2020 года цена тонны керосина от «ЛУКОЙЛ-АЭРО» в пермском аэропорту Большое Савино составляла 36,74 тыс. руб.