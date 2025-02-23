В Нальчике открыли ледовый дворец на 400 человек

В Нальчике по нацпроекту «Демография» открыли первый в Кабардино-Балкарии ледовый дворец. Как сообщает администрация главы республики, вместимость объекта составляет до 400 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дворец возвели на берегу реки Нальчик, поблизости от крупного детского образовательного центра и спортивного комплекса, где проводятся соревнования. Площадь объекта превышает 4 тыс. кв. м. Планируется, что здесь станут заниматься заниматься фигурным катанием, хоккеем, керлингом.

Как пишет ТАСС, на первом этаже объекта расположен каток с ледовым полем, раздевалки, а также пункт прокатного обслуживания и административные комнаты. На втором находятся помещения для тренировок, фитнес-залы, зона для проведения соревнований и холл с подъемником для маломобильных граждан.

Андрей Николаев