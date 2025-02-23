В Оренбурге мошенники-инвесторы с сайта знакомств похитили у медсестер 2,5 млн рублей
Полиция расследует мошенничество в отношении двух медсестер из Оренбурга. Преступление квалифицировано по ст. 159 УК РФ. Сумма причиненного ущерба превысила 2,5 млн руб. Об этом сообщает региональное УМВД.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Перед этим 46-летняя местная жительница написала в полицию заявление о хищении у нее более 1,5 млн руб. Силовики выяснили, что потерпевшая познакомилась на сайте знакомств с одним из предполагаемых преступников, с которым обсуждала заработок на бирже.
После этого ей позвонил неизвестный, который предложил инвестировать свои средства в биржевую платформу. Также звонивший прислал на телефон потерпевшей специальную ссылку для регистрации в личном кабинете.
Заявительница проследовала инструкциям мошенников, а затем по их указаниям оформила три кредита и перевела по присланным ей реквизитам свыше 1,5 млн руб. Когда потерпевшая попыталась вывести средства, ей предложили найти для этого другого человека, и она обратилась к коллеге. Та по просьбе потерпевшей оформила кредит и перечислила более одного млн руб. на счет предполагаемых преступников. После этого заявительница и ее коллега поняли, что стали жертвами мошенников.