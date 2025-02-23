В Оренбурге мошенники-инвесторы с сайта знакомств похитили у медсестер 2,5 млн рублей

Полиция расследует мошенничество в отношении двух медсестер из Оренбурга. Преступление квалифицировано по ст. 159 УК РФ. Сумма причиненного ущерба превысила 2,5 млн руб. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед этим 46-летняя местная жительница написала в полицию заявление о хищении у нее более 1,5 млн руб. Силовики выяснили, что потерпевшая познакомилась на сайте знакомств с одним из предполагаемых преступников, с которым обсуждала заработок на бирже.

После этого ей позвонил неизвестный, который предложил инвестировать свои средства в биржевую платформу. Также звонивший прислал на телефон потерпевшей специальную ссылку для регистрации в личном кабинете.

Заявительница проследовала инструкциям мошенников, а затем по их указаниям оформила три кредита и перевела по присланным ей реквизитам свыше 1,5 млн руб. Когда потерпевшая попыталась вывести средства, ей предложили найти для этого другого человека, и она обратилась к коллеге. Та по просьбе потерпевшей оформила кредит и перечислила более одного млн руб. на счет предполагаемых преступников. После этого заявительница и ее коллега поняли, что стали жертвами мошенников.

Георгий Портнов