В Кабардино-Балкарии объем госзакупок у самозанятых в 2024 году вырос на 35%

По итогам 2024 года в Кабардино-Балкарии объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 14,1 млн руб. Такие данные опубликованы на официальном портале администрации республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поставщиками крупных заказчиков стали 19 самозанятых граждан – в 2,4 раза больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении.

В целом по России по итогам прошлого года объем закупок госкомпаний у самозанятых граждан увеличился на 64% по сравнению с 2023 годом, достигнув 11,9 млрд руб., что также стало рекордным показателем. Количество договоров впервые составило более 15 тыс, что почти на 20% выше показателей предыдущего периода. Количество самозанятых ставших поставщиками крупнейших заказчиков, более чем на 18% обновило рекорд предыдущего года, составив более 9 тыс. человек.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, предоставление квоты по закупкам у МСП самозанятым гражданам способствовало устойчивому росту их количества как поставщиков госкомпаний. При этом происходит не только увеличение объема закупок в денежном выражении, но и рост количества заключенных договоров и поставщиков-самозанятых. Если в 2019 году было заключено 43 договора, то в 2024-м их число превысило 9 тыс.

Андрей Николаев