Водолазы не обнаружили мазут на морском дне у устья реки Можепсин в Анапе

Специалисты МЧС России 22 февраля провели подводный мониторинг акватории в районе устья реки Можепсин. Исследование осуществлялось с помощью телеуправляемого подводного аппарата на расстоянии 350 метров от берега и глубине 7–10 метров, сообщили в оперштабе региона.

В ходе обследования площади около 7 квадратных километров следов нефтепродуктов в толще воды и на дне не обнаружено. Подобные проверки состояния морского дна на различных участках побережья, где возможно наличие мазута, проводятся на регулярной основе.

Лия Пацан