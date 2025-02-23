В Самарской области на льду перевернулся снегоход, есть пострадавший

Снегоход с водителем и пассажиром перевернулся на льду в Самарской области вечером в субботу, 22 февраля. Происшествие случилось у базы отдыха «Дружба» в селе Шелехметь в Волжском районе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В результате происшествия один человек, мужчина 1980 года рождения, травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Ему потребовалась помощь спасателей.

Для его перевозки в 19:30 (MSK+1) от спасательной станции «Центральная» выехал аэроглиссер «Север». Специалисты добрались до пострадавшего, наложили ему на ногу шину и оказали помощь, затем доставили на территорию станции.

В 21:35 мужчину передали медикам. В спасательных работах было задействовано четыре специалиста.

Георгий Портнов