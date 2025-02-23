На ремонт Главного бюро медико-социальной экспертизы Казани выделили 25,8 млн рублей

На капитальный ремонт фасада здания Главного бюро медико-социальной экспертизы в Казани направили 25,8 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На объекте планируется выполнить ремонт отмостки и цоколя здания, а также замену покрытия на крыльце. Также предусмотрен демонтаж облицовки фасада, витражей на 1, 2 и 9 этажах, оконных и дверных откосов, а также утеплителя на стенах.

В здании демонтируют неиспользуемые системы водоотведения, заменят дверные проемы и установят вентилируемый фасад с теплоизоляцией. Кровлю восстановят с заменой отливов и парапетов. Также планируется обновить электропроводку, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Подача заявок от подрядчиков завершится 3 марта 2025 года, а определение победителя назначено на 5 марта того же года. Контракт предполагает выполнение работ с 1 апреля по конец ноября 2025 года.

Влас Северин