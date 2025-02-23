Электропоезд «Ласточка» простоял три часа на мосту в Сочи
Электропоезд «Ласточка», направлявшийся к горнолыжному курорту «Роза Хутор», по техническим причинам остановился на железнодорожном мосту. По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, состав простоял на Разъезде 33 с 8:09 до 10:53, задержка в пути составила 2 часа 46 минут.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения пассажирам и предпринимает все меры для минимизации времени задержки»,— говорится в сообщении СКЖД.
Пассажиры сообщили о временном отключении электроснабжения и блокировке дверей в вагонах. Официальная причина остановки электропоезда не названа.