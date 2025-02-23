Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В своем обращении глава города отметил, что жители Казани и других городов республики достойно продолжают традиции своих предков.

«В год 80-летия Победы мы в очередной раз отдаем дань уважения нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, преклоняемся перед теми, кто подарил нам будущее и стал образцом непоколебимого духа и любви к родной земле для последующих поколений», — сказал Ильсур Метшин.

Влас Северин