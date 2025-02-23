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Запрет на движение грузовиков из Новороссийска в Кабардинку снят

Движение большегрузного транспорта из Новороссийска в Кабардинку возобновлено, сообщила Госавтоинспекция города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее, 21 февраля, из-за сильного ветра движение большегрузного транспорта между Новороссийском и Кабардинкой было ограничено в обоих направлениях.

В Новороссийске режим «Повышенная готовность» продлен до вечера 25 февраля. В случае чрезвычайной ситуации будут задействованы пункты обогрева и приема временно размещенных лиц (ПВР) для населения.

Лия Пацан

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