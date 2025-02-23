На Серафимовском кладбище почтили память погибших при пожаре в гостинице «Ленинград»

На Серафимовском кладбище в Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвященная пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. 34 года назад, 23 февраля 1991 года, пожар в гостинице «Ленинград» унес жизни девяти спасателей 11-й пожарной части Калининского района и сотрудника милиции.

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Цветы к мемориалу «Ради жизни на земле» в воскресенье, 23 февраля, возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник регионального ГУ МЧС Алексей Аникин, родные и близкие погибших, сотрудники пожарно-спасательных служб города, представители силовых ведомств и общественных организаций. Собравшиеся почтили память погибших минутои молчания.

Пожар в гостинице «Ленинград» произошел 23 февраля 1991 года. На момент возгорания там находилось более 1000 постояльцев и работников гостиницы. Причиной пожара стало короткое замыкание в телевизоре, после чего огонь стал быстро распространяться по горючей отделке с выделением большого количества дыма. Персоналом гостиницы была предпринята попытка потушить развивающийся пожар, но это не удалось, после чего вызвали пожарную охрану. К тушению было привлечено почти 400 спасателей и несколько десятков единиц спецтехники. Около четырех часов потребовалось пожарным, чтобы остановить распространение и ликвидировать возгорание на площади 4 тыс. кв. метров. В результате пожара погибли 16 человек — 9 пожарных и 7 постояльцев гостиницы. Сотрудникам пожарной охраны удалось вывести из здания без повреждений 252 человека, еще 36 человек получили ожоги и отравления угарным газом. Мемориал на Серафимовском кладбище в Петербурге был открыт в 1993 году.

Также глава города на Серафимовском кладбище возложил цветы к мемориалу воинам-афганцам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Александр Беглов совместно со спикером Заксобрания Александром Бельским 23 февраля поздравили жителей Петербурга с Днем защитника Отечества.

Андрей Цедрик