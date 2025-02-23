В Сочи установили бюсты военкора Бориса Максудова и Героя России Алмаза Сафина

Аллею героев СВО открыли 23 февраля на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. Там установили бюсты военного корреспондента «России 24» Бориса Максудова и Героя России Алмаза Сафина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Борис Максудов начал журналистскую карьеру в сочинской газете. Затем четыре года проработал собкором «Нового телевидения Кубани»: сначала в Сочи (2007–2009), потом в Краснодаре (2009–2011). В 2013 году заведовал сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». В последние годы работал корреспондентом программы «Вести» ВГТРК «Россия», корреспондентом телеканала «Россия 24». С первых дней СВО вел репортажи из зоны спецоперации. Умер 23 ноября 2023 года от ран, полученных накануне при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа.

Алмаз Сафин был родом из села Раевский в Башкирии. В последние годы вместе с семьей жил в Сочи. В январе 2023 года во время оборонительных боев подразделениями 237-го десантно-штурмового полка на Краснолиманском направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район Кременной, чтобы прорвать оборону и отрезать пути снабжения группировки российских войск. Старшина Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, дал команду открыть огонь. В бою он получил тяжелое ранение, но, не оставив позиций, продолжил вести управление и прицельный огонь. От полученных ран Алмаз Сафин скончался. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

Лия Пацан