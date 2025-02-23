Нижегородской мэрии выделят 1 млрд рублей на долг ресурсоснабжающей организации

Правительство Нижегородской области выделит очередной межбюджетный трансферт Нижнему Новгороду на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций в кредитных организациях. Такую поправку к проекту февральских изменений в областной бюджет на 2025 год внес губернатор Глеб Никитин.

Размер трансферта составит 1 млрд руб. Деньги планируют направить через министерство ЖКХ региона, комитет заксобрания по бюджету рассмотрит эту поправку 24 февраля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2024 года регион выделил городу 700 млн руб. на погашение долга «Нижегородского водоканала». На тот момент муниципалитет просил у правительства Нижегородской области еще 5 млрд руб. для покрытия кредиторской задолженности предприятия.

Галина Шамберина