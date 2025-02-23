Американский боксер Рой Джонс-младший посетил Казань и Йошкар-Олу

Серебряный призер Олимпийских игр и экс-чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший прибыл в Йошкар-Олу накануне нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает пресс-служба главы республики Марий Эл.

Рой Джонс-младший прибыл в аэропорт Казани накануне, боксера встретили девушки в национальных костюмах и чак-чаком, сообщают «Известия».

«Перелет был долгим, но я в порядке. Несколько раз задерживали рейс, но я в порядке. Мне всегда нравится возвращаться сюда, в Россию, так что все хорошо», — сказал Рой Джонс.

В Йошкар-Оле боксер встретился с главой республики Юрием Зайцевым и поучаствовал в подготовке к международному турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках мероприятия в столице Марий Эл также прошел мастер-класс под руководством двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова и профессионального боксера Кевина Джонсона.

Влас Северин