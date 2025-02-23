В Ростове иномарка сбила подростка

Вчера днем, 22 февраля, в донской столице произошло ДТП с участием несовершеннолетней жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, подросток 2013 года рождения переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель Hyundai Accent не заметил несовершеннолетнюю и допустил на нее наезд.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Степень тяжести полученных травм не уточняется в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова