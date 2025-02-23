Аллея героев СВО появилась в Сочи в День защитника Отечества

В День защитника Отечества на Завокзальном мемориальном комплексе Центрального района Сочи состоялось торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии. Первыми на аллее установили бюсты военного корреспондента Бориса Максудова и Героя России старшины Алмаза Сафина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы открываем на главном воинском мемориале Сочи Аллею героев специальной военной операции. Она заложена по инициативе городского совета ветеранов и многих благодарных сочинцев»,— отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

На церемонии присутствовали родственники погибших героев. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу.

Наталья Решетняк