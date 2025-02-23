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В Оренбуржье из-за непогоды продлено ограничение движения на трассе М-5

Ограничение движения для всех видов транспорта на трассе М-5 продлено в Оренбургской области в воскресенье, 23 февраля. Оно будет действовать до 16:00 (MSK+2). Об этом сообщает региональное УМВД.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Речь идет об участке трассы со 170-го по 260 км (от Краснощеково до Новоникольска). Кроме того, на этот же период в Оренбургской области останется закрытым участок автодороги регионального значения «Каменноозерное-Медногорск» со 177-го по 184 км.

Движение на дорогах региона ограничено из-за непогоды. Также из-за метели закрывалось движение на участке трассы М-5 в Самарской области.

Георгий Портнов