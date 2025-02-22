В Самарской области на трассе М-5 ограничено движение транспорта из-за метели

Ограничение движения транспорта введено на трассе М-5 в Самарской области в субботу, 22 февраля. Речь идет об участке с 98-го по 129 км. Он проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение касается маршрутного и грузового транспорта. Оно введено из-за непогоды (низовая метель, ограничение видимости). Ограничение планируется снять в субботу в 19:00 (MSK+1).

В связи с этим ГИБДД рекомендовала автомобилистам не пользоваться личным транспортом и отложить запланированные поездки по трассам. А водителей, которые находятся в пути, призывают выбрать место для остановки и ночлега или найти альтернативные пути объезда.

Георгий Портнов