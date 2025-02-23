Пенсионер спас пожилого соседа на пожаре в Удмуртии

Пенсионер спас пожилого соседа на пожаре в двухквартирном деревянном доме в деревне Ушур Балезинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«Зная, что в квартире может находиться пенсионер, хозяйка второй квартиры позвала на помощь соседа, который проживал через дом от нее. 64-летний мужчина, не раздумывая, бросился в горящее строение. Обнаружив пострадавшего в спальне на полу, где и находился очаг возгорания, вытащил потерявшего сознание 64-летнего мужчину на свежий воздух и оказал первую помощь»,— рассказал дознаватель ГУ МЧС Александр Кропачев.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали с ожогами. Отмечается, что сосед также предпринял меры по тушению огня подручными средствами.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 36 кв. м. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.