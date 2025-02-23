Названы города Ростовской области с самыми низкими ценами на мясо

В Ростовстате перечислили города Ростовской области с наиболее низкими и высокими ценами на мясо по состоянию на 17 февраля. Соответствующие данные опубликованы на сайте органа статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Средняя стоимость говядины по области составила 582,8 руб./кг. Наиболее низкие цены отмечены в Шахтах (558,42 руб./кг), Волгодонске (559,91 руб./кг) и Сальске (569,03 руб./кг.). Дороже всего это мясо продавалось в Ростове-на-Дону (587,31 руб./кг), Миллерово (592,77 руб./кг), а также Таганроге (597,6 руб./кг).

Свинина в среднем по региону стоит 380,66 руб./кг. Дешевле всего ее можно было купить в донской столице (369,72 руб./кг., Миллерово (375,96 руб./кг) и Волгодонске (380,36 руб./кг). Цены выше среднего зафиксированы в Таганроге (388,06 руб./кг), Сальске (389,68 руб./кг) и Шахтах (404,52 руб./кг).

Средняя цена на куры охлажденные и мороженые в Ростовской области достигла 206,23 руб./кг. Самое дешевое мясо птиц — в Миллерово (193,97 руб./кг), в Волгодонске (196,7 руб./кг) и Шахтах (201,11 руб./кг). Наиболее высокая стоимость наблюдалась в Ростове-на-Дону (206,91 руб./кг), Таганроге (214,46 руб./кг) и Сальске (206,51 руб./кг).

Средняя цена на баранину составляла 767,15 рубля за руб./кг. Наиболее дешевое мясо продавалось в Волгодонске (718,38 руб./кг) и Миллерово (735,19 руб./кг), стоимость выше — в Таганроге (769,89 руб./кг), Ростове-на-Дону (776,02 руб./кг) и Шахтах (780,45 руб./кг).

Анастасия Казуков