В Ульяновской области пожарные спасли женщину из горящих сараев
Крупный пожар произошел в Ульяновской области вечером в субботу, 22 февраля. Происшествие случилось в поселке Октябрьский в Чердаклинском районе около 21:30 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Горели коллективные сараи на площади 150 кв м. Пожарные ликвидировали угрозу переброса огня на жилые дома.
Возгорание устраняли 22 человека личного состава и шесть единиц техники. В 21:40 была объявлена локализация. Из огня спасли женщину 1953 года рождения.