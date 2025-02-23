В Ульяновской области пожарные спасли женщину из горящих сараев

Крупный пожар произошел в Ульяновской области вечером в субботу, 22 февраля. Происшествие случилось в поселке Октябрьский в Чердаклинском районе около 21:30 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Горели коллективные сараи на площади 150 кв м. Пожарные ликвидировали угрозу переброса огня на жилые дома.

Возгорание устраняли 22 человека личного состава и шесть единиц техники. В 21:40 была объявлена локализация. Из огня спасли женщину 1953 года рождения.

Георгий Портнов