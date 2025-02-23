В Перми открылась обновленная выставка «Мы защищаем свой родной дом»

На заводе им. Шпагина в Перми возобновила работу выставка-форум «Мы защищаем свой родной дом», посвященная промышленной истории региона, вкладу оборонных предприятий в развитие экономики страны и укреплению ее обороноспособности, а также вовлеченности жителей Прикамья в поддержку бойцов СВО. Обновленную экспозицию посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Реновация выставки приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для обновления экспозиции Пермский архив провел работу с архивными документами, в том числе Министерства обороны РФ.

«Лично убедился, что на экспозиции представлены новые факты о событиях и подвигах тех времен. Хотел бы напомнить молодому поколению, что Пермский край — это не только 600 тысяч солдат, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, это не только промышленные достижения и эвакуация заводов. Это еще и место, куда привозили раненых бойцов, почти в 150 эвакогоспиталей по всему региону восстанавливали здоровье солдат», - отметил губернатор Прикамья. Он напомнил, что Пермский край стал вторым домом для нескольких сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в Пермь были эвакуированы артисты Кировского (Мариинского) театра. «Уверен, что вызовут большой интерес и новые стенды, посвященные героям специальной военной операции. Помимо выставочного пространства, уделим внимание, как и в прошлые годы, вопросам просвещения. Запланирована образовательная программа для самых разных поколений. Историю надо помнить, ведь без нее не будет будущего», — рассказала Дмитрий Махонин.

В этом году к основной экспозиции выставки «Мы защищаем свой родной дом» были добавлены блоки: «Молотовская танковая бригада», «Молотовская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Эвакуация учреждений культуры», «Пермская нефть», «Медицина Молотовской области в годы Великой Отечественной войны», «Награды предприятий».

Также была обновлена часть экспозиции, посвященная сотрудничеству Пермского края с подшефным городом Северодонецком Луганской Народной Республики.

Напомним, выставка «Мы защищаем свой родной дом» располагается на заводе им. Шпагина (ул. Советская, 1).