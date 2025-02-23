Двое жителей Ростовской области погибли на пожарах

Сегодня, 23 февраля, в Ростовской области произошло два пожара, предположительно, из-за неосторожности при курении. В результате погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое возгорание возникло в Донецке по ул. Советской Армии, около 00:50. Огонь был ликвидирован на площади 32 кв. м. В тушении были задействованы восемь спасателей и две единицы техники. Сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 69-летнего мужчины.

Второй пожар произошел ранним утром в бесхозном строении станицы Камышевской Цимлянского района. Возгорание на площади 48 кв. м потушили восемь сотрудников МЧС при помощи двух единиц техники. В результате погиб 65-летний житель Ростовской области.

Анна Анисова