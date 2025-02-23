В Сочи четвертые сутки борются с последствиями снегопадов

В Сочи коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы по расчистке дорог от снега и борьбе с гололедицей, сообщает пресс-служба администрации города. По распоряжению мэра Андрея Прошунина к работам привлечены федеральные, краевые и городские дорожные службы, задействовано более 150 единиц спецтехники и 160 работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Утром 23 февраля в Сочи и Федеральной территории Сириус столбики термометров опустились до минус 3-5 градусов. В начале следующей недели в прибрежной зоне вновь ожидаются снегопады.

Власти города призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Наталья Решетняк