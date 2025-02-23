Сотрудники минсельхоза Ставрополья научились оказывать помощь пострадавшим

Сотрудники министерства сельского хозяйства Ставропольского края прошли обучение по программам оказания первой помощи пострадавшим, а также по безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава аграрного ведомства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / izmalkovmshsk Фото: https: / t.me / izmalkovmshsk

Во время обучения сотрудники ведомства получили знания и навыки, которые позволят оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях на производстве, при отравлениях, различных травмах и других угрожающих жизни и здоровью состояниях.

Программа включала в себя как теорию, так и практические занятия. На тренировках отрабатывались основных действия при оказании доврачебной помощи. Сотрудники минсельхоза учились останавливать кровотечения и накладывать кровоостанавливающие жгуты, отрабатывали порядок действий по наложению шины при переломе конечностей, осваивали навыки сердечно-легочной реанимации.

Андрей Николаев