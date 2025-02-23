Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл поздравили жителей с Днем защитника Отечества

Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл обратились к жителям с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. В своих обращениях они выразили благодарность военнослужащим и ветеранам.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем поздравлении подчеркнул важность памяти о подвигах ветеранов и участников специальной военной операции, а также заявил, что тысячи татарстанцев сегодня проявляют героизм.

«Являясь наследниками поколения победителей, сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу, обеспечивают безопасность страны, нынешнего и будущих поколений. Мы гордимся земляками и верим в Победу!», — отметил раис Татарстана.

Глава Чувашии Олег Николаев также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам специальной военной операции.

«Мы благодарим вас за возможность смело смотреть в будущее. С особым чувством мы вспоминаем земляков, отдавших свои жизни за Родину, и чей подвиг беззаветного служения является примером для молодого поколения», — написал глава Чувашии в своем Telegram-канале.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев также опубликовал видео, в котором ветераны СВО, боевых действий на Кавказе и Афганистане поздравляют жителей с праздником.

«Вы не остаетесь в стороне, когда соотечественникам угрожает опасность, не словом, а делом доказываете готовность защищать Отчизну и брать на себя ответственность, своим ратным и мирным трудом вносите вклад в развитие и процветание страны», — написал Юрий Зайцев.

Влас Северин