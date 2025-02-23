Команда саночников Пермского края стала чемпионом страны
Команда Прикамья одержала победу и завоевала золотые медали на чемпионате России по санному спорту, который проходил в Сочи с 21 по 22 февраля. В состав сборной края вошли: Ксения Шамова, Матвей Пересторонин, Лев Романов и Владислав Веремеенко. Второе место заняла команда Красноярского края, бронза — у команды Москвы 1,
Победители определялись по сумме попыток у мужчин и женщин в одиночных заездах, а также среди двухместных экипажей у мужчин.
Последний раз такой успех сопутствовал нашей команде пять лет назад.