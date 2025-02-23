В Екатеринбурге две восьмилетние девочки попали под машину, катаясь на тюбингах

На ул. Академика Сахарова, 45 в Екатеринбурге две девочки восьми лет попали под машину, скатываясь с горки на тюбингах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Инцидент произошел накануне, 22 февраля, в 19:00. Водитель Kia Optima, двигаясь по проезду к строительной площадке Преображенского парка, наехал на двух девочек. Скатываясь с горки на тюбингах, они оказались на проезжей части, хотя находились под присмотром родителей.

По словам водителя, 55-летнего местного жителя, он двигался со скоростью около 15 км/ч и попытался резко остановиться, но не успел. Родители девочек пояснили, что горка была безопасной, но дети случайно съехали в другую сторону.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств случившегося.

Анастасия Таначева