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Следователи заинтересовались провокациями блогера-лихача в Краснодаре

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало проверку действий блогера, нарушившего правила дорожного движения в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Ранее в соцсетях появились ролики, на которых автомобилист по имени Марат на «Мерседесе» превышает скорость до 200 километров в час, пересекает сплошные линии разметки и не подчинялся требованиям сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, водитель как будто дразнит правоохранителей, стараясь нарушить ПДД у них на глазах.

На одной из записей блогер провоцирует конфликт с инспектором ДПС: трогает его погоны и принуждает покинуть салон автомобиля.

Лия Пацан

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