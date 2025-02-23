Следователи заинтересовались провокациями блогера-лихача в Краснодаре

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало проверку действий блогера, нарушившего правила дорожного движения в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Ранее в соцсетях появились ролики, на которых автомобилист по имени Марат на «Мерседесе» превышает скорость до 200 километров в час, пересекает сплошные линии разметки и не подчинялся требованиям сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, водитель как будто дразнит правоохранителей, стараясь нарушить ПДД у них на глазах.

На одной из записей блогер провоцирует конфликт с инспектором ДПС: трогает его погоны и принуждает покинуть салон автомобиля.

Лия Пацан