На проектные работы по ремонту трех дорог в Татарстане выделили 16,1 млн рублей

На проектно-изыскательские работы по ремонту трех дорог общего пользования на территории Республики Татарстан выделили 16,1 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Проектно-изыскательские работы будут проведены на трех участках дорог, включая капитальный ремонт автомобильной дороги «Агрыз — Красный Бор — Янга Аул — Новые Бизяки» в Агрызском муниципальном районе, а также подъезд к городу Елабуга и участок дороги М-7 «Волга» — Морты — Умяк — Бажениха в Елабужском районе. Общая протяженность работ составит 19,652 км.

Государственным заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Срок выполнения работ установлен до 9 июня 2025 года. Источником финансирования является бюджет Республики Татарстан.

Влас Северин