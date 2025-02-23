В Большом Савино массово задерживается вылет самолетов

Согласно расписанию аэропорта «Пермь», сегодня утром задержан вылет шести рейсов. Рейс «Победы» до Сочи должен был вылететь в 5 часов утра, сейчас стоит время 11-25. Рейс «России» до Санкт-Петербурга откладывается с 5-20 утра до 13-10. Задержка двух столичных рейсов «Победы» составит почти 6 часов - Внуково: с 5-35 до 11-25 и Шереметьево: 6 до 11-55. Рейс «Аэрофлота» до Сочи задерживается также почти на 6 часов – с 7-10 до 12-55. Столичный рейс «Аэрофлота» в 8-30 утра не вылетел, пока время вылета значится в 12-30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт «Пермь» Фото: аэропорт «Пермь»

При этом утром почти без задержек вылетел рейс «Победы» в Санкт-Петербург (отклонение 30 минут) и с двухчасовым опозданием улетел рейс до Анталии.

В аэропорту задержки вылетов пока не комментировали. Вероятно, задержка вылетов связана с прилетом воздушных судов в Пермь. В Москве и Санкт-Петербурге работа аэропортов не приостанавливалась, вчера из-за снегопада временно не работал аэропорт в Сочи.

ОБНОВЛЕНО: В аэропорту назвали причину задержки самолетов: "из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилёт и вылет. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы"