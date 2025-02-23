«Сибирь» проиграла «Локомотиву» в овертайме

ХК «Сибирь» уступил «Локомотиву» в выездном матче КХЛ со счетом 2:1 (0:1,1:0,0:0 1:0). Ярославская команда одержала победу в овертайме.

В составе новосибирцев единственную шайбу забросил Энди Андреофф.

«Последние матчи провели невыразительно. К сожалению, не получили ни одного большинства, такое бывает. Был шанец в овертайме, но не забиваешь ты, получили в обратную сторону», - прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Вадим Епачинцев.

В следующем матче новосибирцы встретятся 24 февраля с «Адмиралом». На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице КХЛ в конференции Восток.

Александра Стрелкова