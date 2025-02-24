Что ты, Зделар, для «Зенита»?

В конце прошлой недели под занавес работы трансферного окна в России ФК «Зенит» купил у ЦСКА 29-летнего полузащитника из Сербии Сашу Зделара, выступавшего за армейский клуб с 2022 года. Трансфер вызвал удивление, так как этой зимой петербуржцы искали игрока на другую позицию в центре поля, и выглядит не лучшей заменой вариантам, которые сорвались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник ЦСКА Саша Зделар

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС Полузащитник ЦСКА Саша Зделар

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС

Зделар выступает на позиции опорного полузащитника. Эта позиция в ЦСКА хорошо укомплектована: там играет, например, Иван Обляков, воспитанник петербургского футбола, есть Матвей Кисляк, забивший сине-бело-голубым красивый гол в матче команд на Зимнем Кубке РПЛ, а еще набирающий форму Максим Мухин. Зделар в состав не помещался, к тому же летом у него истекал контракт с армейцами. Продать его в «Зенит» (а сообщают о сделке в 1,5 млн евро) — очень хороший вариант для московского клуба.

Не очень понятно, зачем игрок понадобился «Зениту». У сине-бело-голубых на позиции опорника много лет действует колумбиец Вильмар Барриос. Адекватной замены ему нет, но, если что, в центре поля могут сыграть и Ильзат Ахметов, и Юрий Горшков. Также имеет опыт выступления тут, пусть и небольшой, молодой Дмитрий Васильев. Хотя он восстанавливается после травмы и в ближайшие месяцы петербургской команде не помощник. В некоторых случаях опорника играл Дуглас Сантос, выступающий на левой бровке обороны. Так что приобретение Зделара, сугубо оборонительного футболиста, вызвало удивление у многих. За ЦСКА серб играл с 2022 года, провел 96 матчей, забил в них один гол. Туда он был продан из «Партизана» за 500 тысяч евро — дешево и сердито. Для «Зенита» 1,5 млн евро не самые большие деньги, но все равно трансфер Зделара вызывает вопросы. И напоминает попытку любой ценой заткнуть, а лучше сказать, продублировать дефицитную позицию в центре поля или в обороне (серб может сыграть при необходимости на месте центрального защитника). Тут как никогда справедлива поговорка «тренерам виднее».

Все то время, пока в России было открыто трансферное окно (до 20 февраля), «Зенит» пытался приобрести игрока на позицию атакующего центрального полузащитника, найти замену Клаудиньо, ушедшему в катарский «Аль-Садд». Хотя в петербургском клубе Клаудиньо использовали немного глубже — в силу того, что он не самый моторный футболист. А когда стал лениться, так вообще превратился в тихохода. Для этого рассматривались игроки из разных стран и команд, но все трансферы в итоге сорвались. Уругваец Родриго Саласар, выступающий за «Брагу», даже приехал на сбор «Зенита» в Абу-Даби — оставалось только оформить трансфер. Но возникли технические сложности, связанные с переводом португальскому клубу необходимых сумм. Сорвался и переход полузащитника Матеуса Перейры из бразильского «Крузейро»: говорят, в последний момент воспротивилась его супруга, хотя Перейра уже прошел медосмотр в «Зените» и был, что называется, «под парами». Не хватало только подписи под контрактом. Еще «Зенит», если верить зарубежным СМИ, был не прочь приобрести португальского хавбека Жедсона Фернандеша, играющего за турецкий «Бешикташ». Но тут не дошло ни до медосмотра, ни до визита в расположение сине-бело-голубых — трансфер также лопнул.

И вот на фоне всех этих событий петербургский клуб берет Зделара, который не проходит даже в состав ЦСКА (армейцы после первой части чемпионата России на шестом месте, отстают от «Зенита» на восемь очков). Пусть тратит не 20 млн евро, в которые оценивались возможные приобретения иностранных игроков, а всего 1,5 млн, но куда уйти от вопроса, которым сейчас задаются и болельщики, и эксперты: зачем он в принципе нужен? Тем более что трансфер приходится оформлять в самый последний момент, когда сроки регистрации футболистов для участия в РПЛ истекли: сейчас этот вопрос решается лигой и «Зенитом». Похоже на шаг отчаяния, такое не в стиле команды с берегов Невы.

Контракт Зделара с «Зенитом» будет действовать до лета 2026 года. Однако петербуржцам важно выиграть титулы в нынешнем сезоне, так как весной празднуется 100-летие клуба. Этой зимой «Зенит» приобрел у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике, которого обменяли на Артура и Вендела (уйдет летом, по окончании сезона). Также вернулся из аренды в «Црвене звезде» словенский защитник Ванья Дркушич. Еще одного защитника — серба Огнена Мимовича клуб взял в аренду у турецкого «Фенербахче». Но, похоже, самая важная вакансия так и осталась не закрыта.

Кирилл Легков